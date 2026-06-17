Élections d'octobre

Les élections du 5 octobre prochain s'annoncent particulièrement imprévisibles, et les derniers sondages laissent entrevoir un scénario de gouvernement minoritaire, une situation qui ne s'est produite qu'à deux reprises récemment, sous Jean Charest et Pauline Marois.

Advenant que cela se concrétise, de quelles manières un gouvernement minoritaire pourrait-il gérer le Québec?

Écoutez le chroniqueur et animateur Luc Ferrandez brosser le portrait à l'aube des prochaines élections, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Selon lui, le besoin criant de réformes majeures dans plusieurs sphères de la société pourrait forcer le prochain gouvernement à tendre la main davantage aux partis de l'opposition.