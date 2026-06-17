Il ne sera pas de retour en octobre

Le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat avec la Coalition avenir Québec lors des prochaines élections qui auront lieu en octobre.

Celui qui a été d’abord ministre de l’Immigration et ministre du Travail au sein des gouvernements de François Legault a été élu pour la première fois en 2018.

Son nom s’ajoute à ceux des autres grands noms de la CAQ qui ont décidé de ne pas briguer de nouveau mandat aux côtés de Christine Fréchette.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau analyser ce départ, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

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