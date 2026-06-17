 Aller au contenu
Il ne sera pas de retour en octobre

Départ de Jean Boulet: «C’est un coup dur pour la CAQ»

par 98.5

0:00
11:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 07:23

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Départ de Jean Boulet: «C’est un coup dur pour la CAQ»
Le ministre Jean Boulet ne se représentera pas aux prochaines élections. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Le député de Trois-Rivières, Jean Boulet, ne sollicitera pas de nouveau mandat avec la Coalition avenir Québec lors des prochaines élections qui auront lieu en octobre.

Celui qui a été d’abord ministre de l’Immigration et ministre du Travail au sein des gouvernements de François Legault a été élu pour la première fois en 2018.

Son nom s’ajoute à ceux des autres grands noms de la CAQ qui ont décidé de ne pas briguer de nouveau mandat aux côtés de Christine Fréchette.

Écoutez le chroniqueur Jonathan Trudeau analyser ce départ, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Nouveau sondage Léger : la course à trois confirmée;
  • Rencontre controversée entre Christine Fréchette et le réseau QG100;
  • Ian Lafrenière en France pendant le scandale de racisme au SPVM.

Vous aimerez aussi

«On est dû pour une nouvelle façon de voir les choses et c'est ce qu'on propose»
Le Québec maintenant
«On est dû pour une nouvelle façon de voir les choses et c'est ce qu'on propose»
0:00
7:15
La liste des mots bannis s'allonge à l'Assemblée nationale
La commission
La liste des mots bannis s'allonge à l'Assemblée nationale
0:00
2:09
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Coupe du Monde 2026: Arcadio Marcuzzi donne des nouvelles de son roadtrip
Rattrapage
Mondial 2026
Retour sur les premiers matchs
Coupe du Monde 2026: Arcadio Marcuzzi donne des nouvelles de son roadtrip
Les places dans les camps de jour de plus en plus rares à Montréal
Rattrapage
Dilemme pour les parents?
Les places dans les camps de jour de plus en plus rares à Montréal
Faut-il se battre pour ajouter un émoji poutine dans nos téléphones?
Rattrapage
«L’émoji de frite n’est pas suffisant»
Faut-il se battre pour ajouter un émoji poutine dans nos téléphones?
L'ombudsman se penche sur les délais de traitement de Revenu Canada
Rattrapage
Inefficacité
L'ombudsman se penche sur les délais de traitement de Revenu Canada
Amendement refusé: «Ils laissent de côté une protection pour les victimes»
Rattrapage
Projet de loi adopté trop rapidement?
Amendement refusé: «Ils laissent de côté une protection pour les victimes»
La cavale de Joey le kangourou est terminée
Rattrapage
Wallaby à Boucherville
La cavale de Joey le kangourou est terminée
Soins à domicile réduits: «La fin de semaine, tu n'iras plus aux toilettes»
Rattrapage
La gestion inhumaine des ressources dénoncée
Soins à domicile réduits: «La fin de semaine, tu n'iras plus aux toilettes»
SpaceX en bourse: «Qu'on l'aime ou pas, Elon Musk a le don de nous surprendre»
Rattrapage
Valeur en hausse
SpaceX en bourse: «Qu'on l'aime ou pas, Elon Musk a le don de nous surprendre»
Une campagne pour souligner le travail des éboueurs
Rattrapage
Profession méconnue
Une campagne pour souligner le travail des éboueurs
La fin du hockey gratuit à CBC: «Ça me rend perplexe»
Rattrapage
Hockey Night in Canada
La fin du hockey gratuit à CBC: «Ça me rend perplexe»
Spécial «Fête des pères» | L’énigme du mercredi 17 juin
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Fête des pères» | L’énigme du mercredi 17 juin
Janette Bertrand lance une série de capsules pour les personnes âgées
Rattrapage
À 101 ans
Janette Bertrand lance une série de capsules pour les personnes âgées
Course à trois en octobre: «Madame Fréchette a fait la RCR à son parti»
Rattrapage
Remontée dans les sondages
Course à trois en octobre: «Madame Fréchette a fait la RCR à son parti»
Un homme décède après l'intervention d'un agent de sécurité à Longueuil
Rattrapage
Histoire nébuleuse
Un homme décède après l'intervention d'un agent de sécurité à Longueuil