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Remontée dans les sondages

Course à trois en octobre: «Madame Fréchette a fait la RCR à son parti»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 17 juin 2026 06:27

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Valérie Lebeuf
Valérie Lebeuf
Course à trois en octobre: «Madame Fréchette a fait la RCR à son parti»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

À l’occasion de son tour d’horizon de l'actualité, Patrick Lagacé commente le plus récent sondage de la firme Léger sur les intentions de vote pour les élections provinciales.

Le Parti québécois reste premier avec 30%, suivi par le Parti libéral à 27% et 21% pour la CAQ qui se place définitivement dans la course.

Cette enquête montre aussi que les Québécois restent indécis alors que moins de la moitié d’entre eux a déjà fait un choix définitif. Tous les partis peuvent donc espérer remporter une majorité à l’Assemblée à ce stade.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé revenir sur le sujet, mercredi, à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité.

Autres sujets abordés 

  • Christine Fréchette a participé à une réunion confidentielle à Montréal avec le réseau d'affaires QG100;
  • Malgré les promesses de Bernard Drainville, la collecte obligatoire de données lors des entrevues de départ des enseignants n'entrera en vigueur qu'à la rentrée;
  • Soins à domicile en péril: l'ancien champion de wakeboard tétraplégique Benjamin Leclair, 32 ans, voit ses heures de soins à domicile coupées de moitié;
  • Le bilan de la SAAQ indique une hausse des décès chez les jeunes et les aînés;
  • Accord Iran-États-Unis : le pacte nucléaire conclu par Donald Trump est qualifié de « capitulation totale » par certains élus américains;
  • Inflation alimentaire : le Bureau de la concurrence enquête sur le manque de compétitivité au Canada.

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