Remontée dans les sondages

À l’occasion de son tour d’horizon de l'actualité, Patrick Lagacé commente le plus récent sondage de la firme Léger sur les intentions de vote pour les élections provinciales.

Le Parti québécois reste premier avec 30%, suivi par le Parti libéral à 27% et 21% pour la CAQ qui se place définitivement dans la course.

Cette enquête montre aussi que les Québécois restent indécis alors que moins de la moitié d’entre eux a déjà fait un choix définitif. Tous les partis peuvent donc espérer remporter une majorité à l’Assemblée à ce stade.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé revenir sur le sujet, mercredi, à l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité.

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