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Augmentation du nombre d'expulsions à Montréal

Crise du logement: «La réglementation actuelle ne fonctionne pas»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Crise du logement: «La réglementation actuelle ne fonctionne pas»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le chroniqueur Luc Ferrandez s'inquiète de l'augmentation marquée du nombre d'expulsions à Montréal, qui a franchi le cap des 3000 cas.

La loi encadre désormais plus strictement les motifs d'éviction pour des raisons d'agrandissement ou de changement de vocation, mais les propriétaires continuent d'utiliser l'argument de la reprise de logement pour motifs familiaux.

L'analyste rappelle que les 3000 dossiers recensés ne représentent que la pointe de l'iceberg, puisque de nombreux locataires acceptent de partir sous la pression ou à la suite d'un accord financier.

Le chroniqueur souligne que la réglementation actuelle s'avère inefficace et incite indirectement à la triche.

L'écart financier entre un loyer réglementé et les prix du marché libre est devenu tellement grand qu'il pousse la majorité des propriétaires à contourner les règles.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

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