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L'absurde saga de Joey

Un wallaby en cavale à Boucherville: la bureaucratie montrée du doigt

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 16 juin 2026 08:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Bérard
Frédéric Bérard
Un wallaby en cavale à Boucherville: la bureaucratie montrée du doigt
Frédéric Bérard / Cogeco Média

La présence d'un wallaby à Boucherville, nommé Joey, suscite de vives critiques. 

Découvert dans une écurie, l'animal s'est échappé après que le ministère de la Faune a refusé d’intervenir immédiatement, invoquant des contraintes d'heures supplémentaires.

Bien que le refuge de Galahad et le Zoo Miller soient prêts à le prendre en charge de manière sécuritaire, le ministère bloque l'opération, menaçant les bénévoles d'une amende de 5 000 $ pour absence de permis.

Pire encore, la Faune soutient que seul le propriétaire actuel – un braconnier en fuite – est légalement autorisé à capturer l'animal exotique...

Écoutez Frédéric Bérard, avocat et porte-parole de Galahad SPCA, brosser le portrait de la situation, mardi à Lagacé le matin

«Ils ont vérifié, puis le seul qui peut le ramasser, c'est son propriétaire [...]. Mais c'est parce que son propriétaire, c'est un braconnier!»

Frédéric Bérard

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