L'absurde saga de Joey

La présence d'un wallaby à Boucherville, nommé Joey, suscite de vives critiques.

Découvert dans une écurie, l'animal s'est échappé après que le ministère de la Faune a refusé d’intervenir immédiatement, invoquant des contraintes d'heures supplémentaires.

Bien que le refuge de Galahad et le Zoo Miller soient prêts à le prendre en charge de manière sécuritaire, le ministère bloque l'opération, menaçant les bénévoles d'une amende de 5 000 $ pour absence de permis.

Pire encore, la Faune soutient que seul le propriétaire actuel – un braconnier en fuite – est légalement autorisé à capturer l'animal exotique...

Écoutez Frédéric Bérard, avocat et porte-parole de Galahad SPCA, brosser le portrait de la situation, mardi à Lagacé le matin.