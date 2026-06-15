Les Hurricanes, champions

Antoine Roussel ne s'en cache pas, il a été impressionné par le triomphe des Hurricanes de la Caroline en finale de la couep Stanley.
Écoutez l'ancien-joueur Antoine Roussel faire le bilan des séries de la coupe Stanley avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les Hurricanes n'auront subi que trois défaites durant les séries éliminatoires.
«Ça m'allume vraiment de dire qu'une équipe a choisi une identité, s'y est tenue pendant de nombreuses années, tout en trébuchant à plusieurs reprises, soit en deuxième ronde ou en finale d'association. Mais en ne changeant rien à sa vision des choses. Oui, on a changé certains joueurs, on a ajouté, ici et là, mais le mantra de l'équipe est demeuré le même. Et c'est ça que je trouve beau dans cette victoire-là. C'est la victoire d'une façon de faire, et la façon de faire Rod Brind'd'amour a été victorieuse cette fois-ci. Ça a été pour moi très impressionnant de voir ça. Et c'est une belle conclusion à huit ans d'efforts.»
Les autres sujets discutés
- Le style hermétique et la profondeur de l’effectif expliquent les succès des Hurricanes;
- Nikolaj Ehlers a apporté un concours majeur;
- Le leadership de Jordan Staal;
- La constance du système de jeu, et la patience du marché de la Caroline du Nord, comparé à celui de Montréal;
- Rod Brind’Amour et Martin St-Louis sont des modèles d'entraîneur pour l’avenir.