Les Hurricanes, champions

Antoine Roussel ne s'en cache pas, il a été impressionné par le triomphe des Hurricanes de la Caroline en finale de la couep Stanley.

Écoutez l'ancien-joueur Antoine Roussel faire le bilan des séries de la coupe Stanley avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les Hurricanes n'auront subi que trois défaites durant les séries éliminatoires.