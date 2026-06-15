Sommet du G7 en France

Le G7 qui se déroule actuellement en France est quelque peu différent des récents exercices du genre.
Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de l'animateur Jean-Sébatien Hammal.
Les sujets abordés
- Emmanuel Macron met l'accent sur les déséquilibres économiques, la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’encadrement de l’intelligence artificielle;
- Les positions canadiennes sur diverses questions;
- Les tensions entre Donald Trump et les autres dirigeants européens;
- Dimitri Soudas y va de plusieurs anecdotes relativement à d'autres sommets du G7.