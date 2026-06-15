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Sommet du G7 en France

Un sommet politique pas comme les autres dans le contexte mondial

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juin 2026 17:49

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Un sommet politique pas comme les autres dans le contexte mondial
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Le G7 qui se déroule actuellement en France est quelque peu différent des récents exercices du genre.

Écoutez à ce sujet l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de l'animateur Jean-Sébatien Hammal.

Les sujets abordés

  • Emmanuel Macron met l'accent sur les déséquilibres économiques, la résilience des chaînes d’approvisionnement et l’encadrement de l’intelligence artificielle;
  • Les positions canadiennes sur diverses questions;
  • Les tensions entre Donald Trump et les autres dirigeants européens;
  • Dimitri Soudas y va de plusieurs anecdotes relativement à d'autres sommets du G7.

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