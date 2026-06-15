Wallaby en fuite

Si vous vous promenez à Boucherville, vous pourriez tomber face à face avec un animal pour le moins surprenant: un wallaby est actuellement en cavale dans le secteur.
L’animal exotique était, semble-t-il, détenu illégalement par un citoyen. Il aurait réussi à s’échapper de l’enclos où il était gardé.
Écoutez Nathalie Normandeau en discuter lors de sa chronique politique au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«J'interpelle aujourd'hui formellement la ministre Pascale Déry. Elle doit absolument intervenir. Et si elle n'intervient pas, puis qu'on retrouve la pauvre bête écrasée par une voiture sur l'autoroute 20. Imagine! On s'enfarge dans les fleurs du tapis au ministère de la Faune, dans la bureaucratie. C'est assez décourageant. Puis il y a tellement de choses à dire là-dessus, dont ce trafic d'animaux exotiques qui arrive au Québec via l'Ontario.»