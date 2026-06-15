Wallaby en fuite

Si vous vous promenez à Boucherville, vous pourriez tomber face à face avec un animal pour le moins surprenant: un wallaby est actuellement en cavale dans le secteur.

L’animal exotique était, semble-t-il, détenu illégalement par un citoyen. Il aurait réussi à s’échapper de l’enclos où il était gardé.

Écoutez Nathalie Normandeau en discuter lors de sa chronique politique au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.