Série remportée 4-2 contre les Golden Knights

Evelyne Audet présente l'actualité sportive marquée par la victoire des Hurricanes de la Caroline, qui remportent la deuxième Coupe Stanley de leur histoire face aux Golden Knights.

Les champions ont conclu un parcours impressionnant avec seize victoires et seulement trois défaites, dont une infligée par le Canadien de Montréal.

Cette finale est jalonnée de moments forts: le triomphe de l’entraîneur Rod Brind'Amour, l'exploit inattendu du deuxième gardien Brandon Bussi, et le record de Jordan Staal, devenu le joueur le plus âgé à recevoir le trophée Conn-Smythe.

Écoutez Evelyne Audet revenir sur le match final de la série de la Coupe Stanley, lors de sa chronique sportive, lundi au Québec maintenant.