Stratégie et coulisses

Kathrine Huet, la grande gagnante de Survivor Québec, revient sur son parcours historique.

À 52 ans, elle devient la femme la plus âgée à remporter ce jeu en Amérique du Nord.

Elle explique avoir su manœuvrer stratégiquement malgré la cible qu'elle avait dans le dos en tant qu'ancienne candidate.

Kathrine souligne que l'émission, bien que non scénarisée, laisse des traumatismes psychologiques chez certains participants.

Pour sa part, cette aventure lui a permis de surmonter sa timidité face aux médias et de gagner une précieuse confiance en elle.

Écoutez la chronique culturelle de Marjorie Vallée, lundi après-midi au Québec maintenant.