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Stratégie et coulisses

Grande gagnante de Survivor Québec: «J'ai su tirer mon épingle du jeu»

par 98.5

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10:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juin 2026 15:48

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp

et autres

Grande gagnante de Survivor Québec: «J'ai su tirer mon épingle du jeu»
Marjorie Vallée / Cogeco Média

Kathrine Huet, la grande gagnante de Survivor Québec, revient sur son parcours historique. 

À 52 ans, elle devient la femme la plus âgée à remporter ce jeu en Amérique du Nord.

Elle explique avoir su manœuvrer stratégiquement malgré la cible qu'elle avait dans le dos en tant qu'ancienne candidate.

Kathrine souligne que l'émission, bien que non scénarisée, laisse des traumatismes psychologiques chez certains participants.

Pour sa part, cette aventure lui a permis de surmonter sa timidité face aux médias et de gagner une précieuse confiance en elle.

Écoutez la chronique culturelle de Marjorie Vallée, lundi après-midi au Québec maintenant. 

«Les gens voient les femmes de mon âge, pas très performantes dans les épreuves donc, mais j'ai su tirer mon épingle du jeu.»

Kathrine Huet

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