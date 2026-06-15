Le conseil municipal de Montréal souhaite le déclenchement d’une enquête indépendante à la suite du démantèlement d’une partie du poste de quartier 39, dans Montréal-Nord.

C’est vendredi soir que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) est intervenu pour démanteler une équipe de patrouilleurs qui faisait l’objet d’une enquête interne depuis mars en raison de soupçons graves de racisme.

Écoutez Any Guillemette, journaliste à Cogeco Nouvelles, brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal, alors qu'une manifestation des citoyens et représentants des groupes communautaires est à l'horaire dans Montréal-Nord.