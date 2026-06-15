Permis nécessaire

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Toujours en quête du Wallaby en cavale

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 juin 2026 16:58

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Toujours en quête du Wallaby en cavale
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Un jeune wallaby s'est échappé d'une écurie et se trouve en liberté près de l'autoroute 20, à Boucherville, depuis vendredi. Malgré la présence d'organismes spécialisés comme Galahad SPCA et Sauvetage Animal Rescue, le ministère de la Faune n'a toujours pas autorisé d'intervention pour le capturer, évoquant des questions de permis.

Écoutez à ce sujet Chamie Angie Cadorette, fondatrice et directrice générale  de Galahad - SPCA pour les grands animaux, avec l'animateur Jean-Sébastien Hammal.

Le ministère de la Faune refuse toute intervention sans permis.

Chamie Angie Cadorette explique sa rencontre avec l'animal en fin de semaine.

«Je l'ai trouvé en 20 minutes dans un champ. Il était très calme, surprenamment, puis il mangeait de l'herbe, puis se tenait proche d'une dame qui a un jardin avec des tomates, puis un petit étang. Il se tenait bien près d'elle. J'ai été capable d'aller assez proche de lui. Il n'est pas agressif, il est curieux. Mais quand on a voulu le capturer, en fait, pour le transporter, on s'est fait dire par la faune que c'était illégal, qu'on n'avait pas le droit, que ça prenait un permis pour ça.»

On parle de la lourdeur administrative et de l’illégalité de la détention de l’animal. Le commerce illégal d’animaux exotiques, notamment via l’Ontario, est évoqué, ainsi que les risques pour l’animal et la sécurité publique.

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