Fier de voir son fils soulever la Coupe Stanley

Le fils de Stéphane Deslauriers, Nicolas Deslauriers, a gravé son nom dans l'histoire en soulevant la coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline, devenant l’un des deux seuls Québécois de la formation à réaliser cet exploit.
Écoutez son père, qui ne cache évidemment pas son immense fierté, lundi, à Lagacé le matin.
«Depuis qu'il est jeune, il s'est entraîné et n'a jamais lâché. Il l'a eu dur quand même. Nicolas a fait beaucoup de sacrifices [...] Ça adonne qu'il est tombé dans la bonne équipe au bon moment.»