Fier de voir son fils soulever la Coupe Stanley

Le fils de Stéphane Deslauriers, Nicolas Deslauriers, a gravé son nom dans l'histoire en soulevant la coupe Stanley avec les Hurricanes de la Caroline, devenant l’un des deux seuls Québécois de la formation à réaliser cet exploit.

Écoutez son père, qui ne cache évidemment pas son immense fierté, lundi, à Lagacé le matin.