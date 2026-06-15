Liées aux activités de la mine Niobec

Des secousses sismiques (magnitudes 2,7 et 2,8) ont été ressenties samedi et lundi au Saguenay, dans la région de Saint-Honoré.

Ces événements sont liés aux activités de la mine Niobec, qui a interrompu ses opérations souterraines de façon préventive. Quelles sont les dernières informations sur le sujet?

Écoutez Hugo Ouellet, journaliste à KYK au Saguenay et animateur de Tôt ou tard à 5h30 tous les matins au 95,7fm, brosser le portrait de la situation lundi, au micro de l'animateur Jean-Sébastien Hammal.