Les villes américaines vibrent au Mondial

En direct de Philadelphie, Meeker Guerrier partage son enthousiasme devant la ferveur qui entoure la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Bien que l’immensité des distances entre les villes complique les déplacements, chaque métropole hôte agit comme un pôle de festivités.

À Boston ou Philadelphie, les partisans de pays comme l'Écosse ou l'Équateur envahissent les centres-villes et les stades, créant une culture du soccer mémorable.

Même les radios sportives locales délaissent momentanément le baseball pour se concentrer sur cet événement planétaire d'envergure.

Écoutez Meeker Guerrier, chroniqueur sportif de Cogeco Media, brosser le portrait des festivités de la Coupe du Monde aux États-Unis, lundi.