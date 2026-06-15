Dispute entre le PQ et le PLQ

Lors de son analyse de la dernière session parlementaire vendredi, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a suggéré un possible lien entre le financement illégal de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et le crime organisé.

À la suite des propos du chef du PQ, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a demandé à Paul St-Pierre Plamondon de se rétracter, ce que ce dernier a refusé de faire.

Écoutez Luc Ouellet, ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, se pencher sur le sujet lundi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.