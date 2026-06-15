Dispute entre le PQ et le PLQ

Lors de son analyse de la dernière session parlementaire vendredi, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a suggéré un possible lien entre le financement illégal de la course à la chefferie du Parti libéral du Québec et le crime organisé.
À la suite des propos du chef du PQ, Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, a demandé à Paul St-Pierre Plamondon de se rétracter, ce que ce dernier a refusé de faire.
Écoutez Luc Ouellet, ancien conseiller politique de Jean Charest et de Brian Mulroney, se pencher sur le sujet lundi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.
«M. Plamondon voulait définir son adversaire avant le début de la campagne électorale. Par contre, M. Milliard réplique en envoyant une mise en demeure et en exigeant des excuses. Pendant ce temps, Christine Fréchette mange du maïs soufflé et se frotte les mains en se disant : "C’est extraordinaire que l’on termine la session parlementaire sans parler du bilan de François Legault." Dans tous les sondages réalisés par le passé, les Québécois ont démontré qu’ils n’aiment pas la chicane. Au bout du compte, cette situation ne profite qu’à Christine Fréchette.»