Ouverture du MET à Saint-Hubert

La ministre du Tourisme, Amélie Dionne, et plusieurs personnalités étaient présentes lundi pour l’inauguration du MET, le nouvel Aéroport métropolitain de Montréal, à Saint-Hubert.

Les citoyens du Grand Montréal désormais une nouvelle option pour se rendre dans une quinzaine de villes au Canada.

Écoutez le journaliste Philippe Bonneville, qui était sur place, en discuter lundi au micro de l’animateur Jean-Sébastien Hammal.