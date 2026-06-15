Interdiction aux moins de 16 ans

C’est au tour des adolescents britanniques de se faire priver l’accès aux réseaux sociaux. Le premier ministre Keir Starmer a annoncé lundi que les jeunes de moins de 16 ans ne pourront plus s’inscrire sur ces plateformes.

Le gouvernement souhaite faire adopter la réglementation avant Noël pour une entrée en vigueur en 2027.

Au Canada, le gouvernement fédéral y songe également à interdire l’accès aux réseaux sociaux, mais avec quelques exceptions.

Est-ce une bonne idée?

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez commenter la décision de plusieurs pays d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux jeunes au micro de Patrick Lagacé.