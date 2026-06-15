Démantèlement d'une partie de l'équipe du PDQ 39

À la suite du démantèlement d'une partie de l'équipe de nuit du poste de quartier 39 à Montréal-Nord, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, exprime son indignation et son inquiétude.

Cette décision découle d'allégations graves de racisme systémique impliquant 16 policiers, une situation qui ébranle profondément la confiance déjà fragile de la communauté locale, particulièrement des citoyens noirs et arabes.

La mairesse a appris la nouvelle alors qu'elle assistait au match d'ouverture des Alouettes. Face à la gravité des faits rapportés - incluant des comportements racistes et des actes de dégradation physique -, elle insiste sur la nécessité de rebâtir la confiance et d'attaquer les biais sociaux inconscients qui persistent dans la culture policière.

Écoutez la mairesse Soraya Martinez Ferrada faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.