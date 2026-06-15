À la suite de l'annonce du décès tragique du chanteur américain Oliver Tree à l'âge de 32 ans, la chroniqueuse culturelle Anaïs résume les circonstances de cet accident d'hélicoptère survenu au Brésil, lors de sa toute première tournée mondiale.

L'artiste, connu pour sa chanson très populaire Life Goes On — qui cumule plus de 500 millions d'écoutes —, a perdu la vie en compagnie de tous les autres passagers, incluant le youtubeur Gaspi, âgé de 23 ans, après une collision entre deux appareils.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.