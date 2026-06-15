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Brésil

Hommage à Oliver Tree: une mort tragique à 32 ans

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 juin 2026 08:58

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Anaïs Guertin-Lacroix
Anaïs Guertin-Lacroix
Hommage à Oliver Tree: une mort tragique à 32 ans
Anaïs Guertin-Lacroix / Cogeco Média

À la suite de l'annonce du décès tragique du chanteur américain Oliver Tree à l'âge de 32 ans, la chroniqueuse culturelle Anaïs résume les circonstances de cet accident d'hélicoptère survenu au Brésil, lors de sa toute première tournée mondiale.

L'artiste, connu pour sa chanson très populaire Life Goes On — qui cumule plus de 500 millions d'écoutes —, a perdu la vie en compagnie de tous les autres passagers, incluant le youtubeur Gaspi, âgé de 23 ans, après une collision entre deux appareils.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Anaïs Guertin-Lacroix faire le point, lundi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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