Est-ce une richesse collective?

Selon un rapport cité par Luc Ferrandez, dans trois municipalités sur quatre au Québec, il y a moins de 1 % des rives qui sont accessibles. Il y a également 40 % des lacs dans la province qui sont privatisés.

Selon le chroniqueur et animateur, l’accès aux plans d’eau se retrouve donc limité à quelques chanceux, ce qu’il déplore.

Écoutez son coup de gueule, lundi, au micro de Patrick Lagacé.