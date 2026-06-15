58 jours comme première ministre

La session parlementaire à l’Assemblée nationale a pris fin vendredi et c’était l’heure des bilans pour les différents partis.
La première ministre Christine Fréchette occupe son rôle de chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis maintenant deux mois.
Se plaît-elle dans ce poste? Comment entrevoit-elle la prochaine campagne électorale? Quels seront ses chevaux de bataille?
Écoutez l’entrevue de la première ministre Christine Fréchette au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Je suis heureuse dans ce poste-là. Je me sens à l’aise. [...] Je pense qu’on a réussi à faire pas mal de chemin en à peine 58 jours et je vais garder le rythme.»
Elle aborde lors de cette entrevue plusieurs sujets, dont les nombreux projets de loi qui étaient à l’étude dans les derniers jours. Christine Fréchette se réjouit de l’adoption de la loi Gabie Renaud et de celle sur l’interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans.
Questionnée sur l’indépendance du Québec, la première ministre a été très transparente quant à sa position concernant un éventuel référendum.
«Moi, je suis pour que le train reste en gare. Moi, je vais travailler pour qu’il n'y ait pas de référendum. Les Québécois n’en veulent pas eux-mêmes. C’est le pire moment pour tenir un référendum avec l’incertitude qui plane.»
L’état des infrastructures, que ce soit les routes ou les établissements de santé, sera assurément parmi ses priorités lors de la campagne électorale.
La première ministre n’a notamment pas exclu le retour des péages sur les autoroutes du Québec pour financer le déficit d’entretien des routes.
«On continue à travailler sur le changement», a-t-elle précisé.
Filière batterie, transformation numérique, relation avec le fédéral et élections provinciales… De nombreux sujets ont été abordés lors de cette entrevue.