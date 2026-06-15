 Aller au contenu
58 jours comme première ministre

Bilan de Christine Fréchette: «Je suis heureuse, à l’aise»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 juin 2026 08:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

La session parlementaire à l’Assemblée nationale a pris fin vendredi et c’était l’heure des bilans pour les différents partis.

La première ministre Christine Fréchette occupe son rôle de chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis maintenant deux mois.

Se plaît-elle dans ce poste? Comment entrevoit-elle la prochaine campagne électorale? Quels seront ses chevaux de bataille?

Écoutez l’entrevue de la première ministre Christine Fréchette au micro de Patrick Lagacé, lundi. 

«Je suis heureuse dans ce poste-là. Je me sens à l’aise. [...] Je pense qu’on a réussi à faire pas mal de chemin en à peine 58 jours et je vais garder le rythme.»

Christine Fréchette

Elle aborde lors de cette entrevue plusieurs sujets, dont les nombreux projets de loi qui étaient à l’étude dans les derniers jours. Christine Fréchette se réjouit de l’adoption de la loi Gabie Renaud et de celle sur l’interdiction des boissons énergisantes aux moins de 16 ans. 

Questionnée sur l’indépendance du Québec, la première ministre a été très transparente quant à sa position concernant un éventuel référendum.

«Moi, je suis pour que le train reste en gare. Moi, je vais travailler pour qu’il n'y ait pas de référendum. Les Québécois n’en veulent pas eux-mêmes. C’est le pire moment pour tenir un référendum avec l’incertitude qui plane.»

Christine Fréchette

L’état des infrastructures, que ce soit les routes ou les établissements de santé, sera assurément parmi ses priorités lors de la campagne électorale. 

La première ministre n’a notamment pas exclu le retour des péages sur les autoroutes du Québec pour financer le déficit d’entretien des routes.

«On continue à travailler sur le changement», a-t-elle précisé.

Filière batterie, transformation numérique, relation avec le fédéral et élections provinciales… De nombreux sujets ont été abordés lors de cette entrevue.

Vous aimerez aussi

«Le fantôme de Mirabel» hante le projet de TGV selon Christian Dufour
Signé Lévesque
«Le fantôme de Mirabel» hante le projet de TGV selon Christian Dufour
0:00
6:38
Policiers racistes à Montréal-Nord: «Ça nous fait reculer»
Lagacé le matin
Policiers racistes à Montréal-Nord: «Ça nous fait reculer»
0:00
10:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
«Survivor est un jeu cruel», selon la gagnante Kathrine Huet
Rattrapage
Une compétition qui laisse des marques...
«Survivor est un jeu cruel», selon la gagnante Kathrine Huet
Pièce de théâtre Broue: «C’est un trésor national»
Rattrapage
Créée en 1979 et toujours en tournée
Pièce de théâtre Broue: «C’est un trésor national»
Accès aux plans d’eau au Québec: un vrai problème, selon Luc Ferrandez
Rattrapage
Est-ce une richesse collective?
Accès aux plans d’eau au Québec: un vrai problème, selon Luc Ferrandez
Réseaux sociaux: «On veut un cercle vertueux au lieu d’un cercle vicieux»
Rattrapage
Interdiction aux moins de 16 ans
Réseaux sociaux: «On veut un cercle vertueux au lieu d’un cercle vicieux»
«Nicolas est tombé dans la bonne équipe au bon moment» -Stéphane Deslauriers
Rattrapage
Fier de voir son fils soulever la Coupe Stanley
«Nicolas est tombé dans la bonne équipe au bon moment» -Stéphane Deslauriers
Hommage à Oliver Tree: une mort tragique à 32 ans
Rattrapage
Brésil
Hommage à Oliver Tree: une mort tragique à 32 ans
UFC à la Maison-Blanche : «Est-ce qu’on a profané le coeur de la démocratie?»
Rattrapage
Controverse sur les réseaux sociaux
UFC à la Maison-Blanche : «Est-ce qu’on a profané le coeur de la démocratie?»
Drame au Brésil: une jeune femme meurt lors d’un saut à l’élastique
Rattrapage
Elle n'avait pas été attachée au préalable
Drame au Brésil: une jeune femme meurt lors d’un saut à l’élastique
Grosse journée pour Donald Trump: 80 ans, UFC et entente avec l’Iran
Rattrapage
Chronique internationale
Grosse journée pour Donald Trump: 80 ans, UFC et entente avec l’Iran
Racisme au SPVM: «Je veux aller à la racine du problème» -Fady Dagher
Rattrapage
PDQ 39 à Montréal-Nord
Racisme au SPVM: «Je veux aller à la racine du problème» -Fady Dagher
Infraction sexuelle: la police militaire canadienne ne traite plus les plaintes
Rattrapage
Après plusieurs scandales
Infraction sexuelle: la police militaire canadienne ne traite plus les plaintes
Policiers racistes à Montréal-Nord: «Ça nous fait reculer»
Rattrapage
Vidéo
Démantèlement d'une partie de l'équipe du PDQ 39
Policiers racistes à Montréal-Nord: «Ça nous fait reculer»
Regarder10:49Patrick Lagacé
Baisse du prix de l'essence: «Ça va prendre du temps, ça va se faire lentement»
Rattrapage
États-Unis, Iran et détroit d'Ormuz
Baisse du prix de l'essence: «Ça va prendre du temps, ça va se faire lentement»
Le PLQ met en demeure Paul St-Pierre Plamondon: «C’est très risqué»
Rattrapage
Propos du chef péquiste
Le PLQ met en demeure Paul St-Pierre Plamondon: «C’est très risqué»