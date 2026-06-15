58 jours comme première ministre

La session parlementaire à l’Assemblée nationale a pris fin vendredi et c’était l’heure des bilans pour les différents partis.

La première ministre Christine Fréchette occupe son rôle de chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) depuis maintenant deux mois.

Se plaît-elle dans ce poste? Comment entrevoit-elle la prochaine campagne électorale? Quels seront ses chevaux de bataille?

Écoutez l’entrevue de la première ministre Christine Fréchette au micro de Patrick Lagacé, lundi.