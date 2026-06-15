Propos du chef péquiste

Le Parti libéral du Québec a envoyé dimanche une mise en demeure à Paul St-Pierre Plamondon. Il réclame que le chef péquiste se rétracte concernant ses propos le liant au crime organisé.
Paul St-Pierre Plamondon a par la suite réagi en affirmant qu’il ne comptait pas retirer ses propos.
Le PLQ ira-t-il de l’avant avec sa poursuite? Cela donnerait l’occasion au PQ de ramener à l’avant-plan les scandales des derniers mois.
Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, donner plus de détails sur ce dossier au micro de Patrick Lagacé, lundi.
«Ils le savent très bien que Paul St-Pierre Plamondon ne se rétractera pas, mais ils ont décidé d’aller de l’avant avec une mise en demeure. On me dit qu’ils n’ont pas statué pour la suite, mais ils semblent déterminés à peut-être aller de l’avant si Paul St-Pierre Plamondon ne recule pas.»
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