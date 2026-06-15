Propos du chef péquiste

Le Parti libéral du Québec a envoyé dimanche une mise en demeure à Paul St-Pierre Plamondon. Il réclame que le chef péquiste se rétracte concernant ses propos le liant au crime organisé.

Paul St-Pierre Plamondon a par la suite réagi en affirmant qu’il ne comptait pas retirer ses propos.

Le PLQ ira-t-il de l’avant avec sa poursuite? Cela donnerait l’occasion au PQ de ramener à l’avant-plan les scandales des derniers mois.

Écoutez Jonathan Trudeau, chroniqueur politique, donner plus de détails sur ce dossier au micro de Patrick Lagacé, lundi.