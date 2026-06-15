Créée en 1979 et toujours en tournée

La célèbre pièce de théâtre Broue, créée en 1979, est encore en tournée!

La version 2.0, qui tourne depuis 2019, continue d’attirer les foules. Et pour la première fois cet été, la taverne Chez Willy s’installe aux Îles-de-la-Madeleine.

Qu’est-ce qui explique le succès de cette pièce? Comment s’est passé la transition avec la Nouvelle administration?

Écoutez Luc Guérin, comédien dans la Nouvelle administration de Broue, au micro de Patrick Lagacé, lundi.