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Service de police de la Ville de Montréal

Allégations de racisme: «Des policiers auraient collectionné des cheveux»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 juin 2026 06:01

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Allégations de racisme: «Des policiers auraient collectionné des cheveux»
Le poste de quartier 39 du SPVM à Montréal-Nord / Cogeco Média

Un point de presse du chef du Service de police de la Ville de Montréal à 22h30 un vendredi soir ne pouvait qu’indiquer qu’une situation grave était en cours. Fady Dagher a effectivement dévoilé que 16 policiers du poste 39 étaient sous enquête en lien avec des allégations de comportements racistes et haineux envers les communautés noires et arabes dans le secteur de Montréal-Nord. 

Deux ont été suspendus et les autres ont été affectés à des tâches administratives. 

Ce sont des collègues qui auraient dénoncé les comportements de ces policiers. 

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel revenir sur ce scandale qui secoue le SPVM et qui entache la réputation des policiers à Lagacé le matin

«On parle de patrouilleurs qui auraient coupé et collectionné des cheveux d’hommes qu’ils auraient appréhendés. [...] Il y en a qui auraient participé, d’autres qui auraient toléré.» 

Bénédicte Lebel

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