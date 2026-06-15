Un point de presse du chef du Service de police de la Ville de Montréal à 22h30 un vendredi soir ne pouvait qu’indiquer qu’une situation grave était en cours. Fady Dagher a effectivement dévoilé que 16 policiers du poste 39 étaient sous enquête en lien avec des allégations de comportements racistes et haineux envers les communautés noires et arabes dans le secteur de Montréal-Nord.

Deux ont été suspendus et les autres ont été affectés à des tâches administratives.

Ce sont des collègues qui auraient dénoncé les comportements de ces policiers.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel revenir sur ce scandale qui secoue le SPVM et qui entache la réputation des policiers à Lagacé le matin.