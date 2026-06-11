Josélito Michaud a perdu ses illusions politiques

Perdre ses illusions sur le plan politique, c’est la réalité avec laquelle compose Josélito Michaud.
Écoutez l’animateur-intervieweur, producteur, auteur et concepteur télé faire part de sa situation jeudi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Entre les intentions que tu as quand tu vas en politique et les réalités pour le pouvoir les réaliser, c'est de plus en plus difficile. Il y a une ligne de parti pris, c'est qui est normal. Après, il y a des sondages qui nous indiquent qu'il ne faut pas faire telle affaire. C'est de plus en plus complexité d'exercer le mandat pour lequel on a voté pour toi.»