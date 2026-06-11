Compensation de Benoît Dagenais

Le directeur général de la Ville de Montréal, Benoît Dagenais, obtiendra une compensation qui s’élève à plus d’un million de dollars, puisque l’administration de la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a choisi de le remplacer par l’ancien directeur général adjoint, Alain Dufort.

Cette situation soulève de la grogne chez les cols bleus de la Ville de Montréal.

Écoutez Nicolas De Ciccio, président du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal, en discuter au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.