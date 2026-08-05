Utilisation des drones à la guerre

L’usage à grande échelle des drones et des nouvelles technologies bouleverse radicalement la façon de mener les combats sur le terrain, créant une menace constante venant des airs, de la terre et de la mer.

Dans le cadre de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la présence omniprésente de ces appareils modifie la dynamique du conflit et accentue la pression psychologique vécue par les soldats au front, notamment en complexifiant les ravitaillements et l’évacuation des blessés.

Écoutez l’ex-officier des Forces armées canadiennes et consultant en renseignement, sécurité et défense, Éric Sauvé, à ce sujet, mercredi lors de l’émission Le midi.