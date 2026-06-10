 Aller au contenu
Mondial 2026

Le marathon de description de Claudine Douville

par 98.5 Sports

0:00
10:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 18:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Le marathon de description de Claudine Douville
Les joueurs des Pays-Bas à l'entraînement. / AP/Charlie Riedel

La Coupe du monde de soccer se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ce tournoi record réunira 48 pays répartis en 12 groupes pour un total de 104 matchs. 

Le Canada disputera ses matchs de phase de groupe à Toronto et à Vancouver.

Certains jours, RDS présentera jusqu’à 5 matchs!

Écoutez à ce sujet la commentatrice du Réseau des sports, Claudide Douville, avec Philippe Cantin.

Claudine Douville fera la description de 47 des 104 matchs du Mondial 2026 marquée par la participation record de 48 équipes et des matchs au Canada (Toronto, Vancouver).

Elle décrit sa préparation intensive (des fiches sur 36 équipes), l'impact du nouveau format (huit meilleurs troisièmes qualifiés), et la différence entre commenter sur place ou en studio.

Douville souligne l’importance de l’ambiance, la collaboration avec Jean Gounelle, et s’interroge sur la compétitivité du premier tour avec ce format élargi.

Vous aimerez aussi

«Maintenant que le toit est réglé, il faut aller de l'avant» -Richard Legendre
Les amateurs de sports
«Maintenant que le toit est réglé, il faut aller de l'avant» -Richard Legendre
0:00
14:51
«Le Canada aime aller vers l'avant avec des transitions percutantes» -Piette
Les amateurs de sports
«Le Canada aime aller vers l'avant avec des transitions percutantes» -Piette
0:00
12:38
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur
Rattrapage
Pas de récession?
La Banque centrale du Canada maintient son taux directeur
Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran
Rattrapage
Guerre au Moyen-Orient
Les États-Unis déclenchent de nouvelles frappes en Iran
Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?
Rattrapage
Loi sur les médias sociaux sécuritaires
Quelle est la capacité réelle d'appliquer les interdictions?
«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»
Rattrapage
Réouverture du PEQ
«C'est l'art de remettre la pâte à tarte dans le tube»
Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement
Rattrapage
Patrick Bruel officiellement accusé
Bruel inculpé de viol, tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement
«C'est un enjeu de santé publique» -Philippe Mercure
Rattrapage
Les dangers de l'emportiérage
«C'est un enjeu de santé publique» -Philippe Mercure
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Rattrapage
Le film Françoise, bientôt à l'affiche
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Rattrapage
Les demandes acceptées pour plusieurs années
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie
Rattrapage
Nouveau collectif pour l’action environnementale
Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
Rattrapage
Tournoi du Queen’s Club
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
Rattrapage
Dix ans de procédures sans fondement
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
Rattrapage
Film français Qui brille au combat
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
Rattrapage
Rapport de la VG sur la filière batterie
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»
Rattrapage
Mondial 2026
J-1 avant le départ du mondial de soccer
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»