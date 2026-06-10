La Coupe du monde de soccer se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Ce tournoi record réunira 48 pays répartis en 12 groupes pour un total de 104 matchs.

Le Canada disputera ses matchs de phase de groupe à Toronto et à Vancouver.

Certains jours, RDS présentera jusqu’à 5 matchs!

Écoutez à ce sujet la commentatrice du Réseau des sports, Claudide Douville, avec Philippe Cantin.

Claudine Douville fera la description de 47 des 104 matchs du Mondial 2026 marquée par la participation record de 48 équipes et des matchs au Canada (Toronto, Vancouver).

Elle décrit sa préparation intensive (des fiches sur 36 équipes), l'impact du nouveau format (huit meilleurs troisièmes qualifiés), et la différence entre commenter sur place ou en studio.

Douville souligne l’importance de l’ambiance, la collaboration avec Jean Gounelle, et s’interroge sur la compétitivité du premier tour avec ce format élargi.