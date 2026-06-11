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Trajet Québec-Toronto

Projet TGV: «Les compensations aux agriculteurs seront généreuses»

par 98.5

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13:24

Entendu dans

La commission

le 11 juin 2026 12:44

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Projet TGV: «Les compensations aux agriculteurs seront généreuses»
Le PDG de Alto Martin Imbleau / Christinne Muschi / La Presse Canadienne

Face aux critiques du TGV Québec-Toronto, le président-directeur général d'Alto, Martin Imbleau, défend le projet d'infrastructure, précisant que le tracé final n'est pas encore déterminé et promet des compensations qui s'étaleront sur des centaines d'années pour les propriétaires touchés.

Des milliers d'agriculteurs ont manifesté sur la colline parlementaire, mercredi, pour réclamer qu'Ottawa réévalue les fondations du projet de TGV.

Ce projet du gouvernement fédéral a fait couler beaucoup d'encre au cours des derniers jours, notamment avec la sortie du chef du Parti québécois, qui rejetterait ce mégaprojet évalué à 140 milliards de dollars, s'il est porté au pouvoir.

Écoutez Martin Imbleau, président-directeur général d'Alto, faire le point, jeudi, à l'émission La commission.

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