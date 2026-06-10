Pour atteindre la rentabilité, les promoteurs choisissent de construire des appartements de plus en plus petits.

C'est ce que révèle un récent article de La Presse présentant des données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

En 2025, 90% des appartements de deux chambres construits à Laval comptaient 1 000 pieds carrés ou moins. Entre 2021 et 2023, cette proportion était de 63%. Pour les appartements de plus de 1 000 pieds carrés, la proportion est passée de 37% à 10%.

Écoutez Raymond Paré, associé et président de la division Développement et construction de COGIR, se pencher sur le phénomène au micro de l'émission La commission.