Des avis divisés

Au cours des derniers jours, beaucoup de voix se sont fait entendre en défaveur du projet de train à grande vitesse entre Québec et Toronto. Pourtant, il existe aussi des soutiens au projet au Québec.

La coalition Go-Alto estime que le TGV pourrait profiter non seulement aux Québécois, mais aussi aux entreprises, en plus de permettre une économie de temps considérable sur les trajets.

Écoutez David Bellerive, porte-parole de Go-Alto, commenter la situation, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.