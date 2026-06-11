Rebondissements au Moyen-Orient

La tension est montée d’un cran jeudi alors que l’Iran a annoncé fermer le détroit d’Ormuz jusqu’à nouvel ordre.

De son côté, le président américain a déclaré que les États-Unis frapperont l’Iran très fort jeudi soir. Des usines de traitement de l’eau ont notamment été prises pour cibles.

Une escalade des tensions qui survient alors qu’un cessez-le-feu est pourtant toujours en vigueur entre les deux nations.

Écoutez Thomas Juneau, professeur titulaire à l'École supérieure d’affaires publiques et internationales de l'Université d’Ottawa, faire le point, jeudi, à l'émission La commission.