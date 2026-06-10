Photo de Katy Perry et Justin Trudeau

Une photo de la chanteuse Katy Perry et de l'ex-premier ministre canadien Justin Trudeau lors d'un tapis rouge à New York soulève des réactions sur les réseaux sociaux.
Écoutez les animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez donner leur avis respectif sur le sujet, mercredi, à La commission.
«Alors, Justin a la main sur le popotin de Madame. Je me suis dit wow, ils ont l'air très amoureux. Mais pour moi, c'est déplacé, parce qu'il va toujours demeurer un ex-premier ministre. Il y a un décorum, un protocole à respecter. Il incarne encore l'institution, même s'il ne la représente plus. La prochaine fois, une petite réserve.»
Écoutez Luc Ferrandez présenter son avis différent de Nathalie.