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Budget de 2 millions insuffisant?

Mondiaux de cyclisme: l'UCI s'inquiète de l'état des rues

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 11 juin 2026 12:36

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Mondiaux de cyclisme: l'UCI s'inquiète de l'état des rues
L'état préoccupant des routes de la métropole soulève de sérieuses questions de sécurité. / Christopher Katsarov / La Presse Canadienne

Les commissaires abordent la tenue de la Coupe du monde de cyclisme à Montréal en avril 2025. L'état préoccupant des routes de la métropole soulève de sérieuses questions de sécurité à l'approche de cet événement d'envergure.

Alors que le directeur de l'Union cycliste internationale (UCI) est en visite pour évaluer les infrastructures, Luc Ferrandez affirme que le budget de réparation de 2 millions de dollars est largement insuffisant pour corriger le tir à temps...

Écoutez la discussion en ouverture d'émission entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.

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