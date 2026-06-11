Budget de 2 millions insuffisant?

Les commissaires abordent la tenue de la Coupe du monde de cyclisme à Montréal en avril 2025. L'état préoccupant des routes de la métropole soulève de sérieuses questions de sécurité à l'approche de cet événement d'envergure.

Alors que le directeur de l'Union cycliste internationale (UCI) est en visite pour évaluer les infrastructures, Luc Ferrandez affirme que le budget de réparation de 2 millions de dollars est largement insuffisant pour corriger le tir à temps...

Écoutez la discussion en ouverture d'émission entre Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, jeudi, à La commission.