Loi sur l’accès des enfants aux plateformes

Le gouvernement fédéral veut se doter d’une nouvelle loi qui obligerait les plateformes numériques à bloquer leur accès aux Canadiens de moins de 16 ans.

Le ministre Marc Miller propose tout de même à ces géants numériques de permettre une partie des contenus si elles respectent certaines conditions et mettent en place des mesures pour garantir la sécurité des jeunes.

Le respect des règles sera évalué par la Commission de la sécurité numérique nouvellement créée.

Cette échappatoire permise par le gouvernement ne fait pas l'unanimité alors que certains auraient aimé que la mesure soit appliquée de façon plus ferme.

Écoutez le ministre de l’Identité et de la Culture canadienne, Marc Miller, commenter le projet de loi, jeudi, à l'émission La commission.