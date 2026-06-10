La santé animale inaccessible?

La baisse du pouvoir d’achat pousse la population à faire des choix drastiques, parfois aux dépens de la santé de leurs animaux de compagnie.

Les coûts des soins vétérinaires sont tellement élevés que certains propriétaires ne peuvent simplement plus se les permettre.

Des décisions déchirantes d’abandonner ou d’euthanasier l’animal doivent même parfois être prises.

Écoutez le vétérinaire Raymond Plasse faire le point, mercredi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.