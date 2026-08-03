Chronique culturelle

Le film Spider-Man: Un nouveau jour a pulvérisé tous les records lors de son premier week-end en salles en récoltant plus de 505 millions de dollars en Amérique du Nord, surpassant ainsi les précédents sommets établis par la franchise.

Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter lundi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.