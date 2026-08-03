Chronique culturelle

Le film Spider-Man: Un nouveau jour a pulvérisé tous les records lors de son premier week-end en salles en récoltant plus de 505 millions de dollars en Amérique du Nord, surpassant ainsi les précédents sommets établis par la franchise.
Écoutez le chroniqueur Stéphane Leclair en discuter lundi après-midi, au micro de l'animatrice Catherine Brisson.
«Les films de super-héros, ça reste ce qui attire du monde en salles. On se disait la semaine passée que tout ce qui est drame n'attire presque plus personne en salle. Ou beaucoup moins en tout cas.»
Autres sujets abordés:
- The Sunday Times: Phil Collins raconte avec frôlé la mort il y a deux ans
- Le retour de Rosie O'Donnell à "The View"