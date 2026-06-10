Les dangers de l'emportiérage

Le journaliste et chroniqueur de La Presse, Philippe Mercure, a eu toute une frousse après avoir été victime d’un emportiérage ce printemps à Montréal..

Est-ce que la ville en fait assez pour protéger nos cyclistes?

Écoutez le journaliste Philippe Mercure parler des dangers de l'emportiérage - dont il a été victime - en compagnie de Philippe Cantin.

Philippe Mercure raconte son accident de vélo sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal, causé par une portière de voiture, soulignant la fréquence de tels incidents et l’insuffisance des bandes cyclables non protégées.

Il critique la position de la mairesse Soraya Martinez Ferrara et la gestion municipale, notamment la mise sur pause de pistes cyclables à Montréal, plaidant pour des pistes protégées, comme sur Saint-Denis ou le canal Lachine, afin de réduire les blessures, les décès et améliorer la santé publique, la congestion, la pollution et le coût de la vie.