Le film Françoise, bientôt à l'affiche

Le film Françoise, qui sortira au cinéma le 1er juillet 2024, met en vedette Louis Morissette, qui y incarne un homme dans la cinquantaine s'identifiant comme trans afin d'obtenir du financement pour son film.
Écoutez l'acteur Louis Morissette discuter de ce projet au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante. D'abord, il y a quelque chose d'un peu baveux. Après, on entre dans une autre phase de film. Au début, on a une présentation un peu caricaturale de la situation pour après entrer un petit peu plus dans l'univers des personnes trans. Et évidemment, le personnage va réaliser assez rapidement qu'il n'y connaissait rien et que tous ses préjugés n'étaient pas vraiment fondés.»