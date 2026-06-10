 Aller au contenu
Nouveau collectif pour l’action environnementale

Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie

par 98.5

0:00
5:01

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 juin 2026 16:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Pour promouvoir la justice climatique et la décarbonation de l’économie
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Le Collectif de scientifiques pour l’action environnementale du Québec (SAEQ) vient de naître. Il est composé d’une cinquantaine de brillants esprits québécois qui s’inquiète de la tangente de nos gouvernements à ne plus prioriser l’environnement.

Écoutez à ce sujet Isabelle Arseneau, co-porte-parole de la SAEQ, professeure en éducation et titulaire de la Chaire de recherche en éducation transformatrice pour l’engagement climatique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Le collectif vise à mobiliser l’expertise scientifique pour influencer les politiques environnementales au Québec et au Canada, face aux reculs observés depuis le retour de Donald Trump et la promotion des pipelines.

«On assiste à d'importants reculs, mais même ici, au Québec et au Canada, on considère qu'il faut arrêter de mettre en opposition le développement économique et la protection de l'environnement. La décarbonation de l'économie ouvre des perspectives économiques majeures. Comme nous le dit le Comité consultatif au changement climatique. Il faut arrêter de penser que l'un ne va pas sans l'autre. On a collectivement beaucoup à gagner à amorcer dès maintenant une transition vers une énergie sobre en carbone.»

Isabelle Arseneau

Le collectif souhaite promouvoir la justice climatique, la décarbonation de l’économie et l’intégration de l’environnement dans la campagne électorale, en s’appuyant sur la collaboration entre citoyens, peuples autochtones et groupes scientifiques.

Vous aimerez aussi

Accès aux soins: «Moins de vétérinaires, plus de chiens et les coûts augmentent»
La commission
Accès aux soins: «Moins de vétérinaires, plus de chiens et les coûts augmentent»
0:00
17:05
«Justin a la main sur le popotin de Madame, pour moi, c'est déplacé!»
La commission
«Justin a la main sur le popotin de Madame, pour moi, c'est déplacé!»
0:00
5:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Rattrapage
Le film Françoise, bientôt à l'affiche
«Je trouvais la proposition vraiment intéressante» -Louis Morissette
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Rattrapage
Les demandes acceptées pour plusieurs années
Réouverture du PEQ en accord avec les seuils d’immigration
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
Rattrapage
Tournoi du Queen’s Club
Blessée Victoria Mboko contrainte d'abandonner en 8e de finale
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
Rattrapage
Dix ans de procédures sans fondement
La collection de vins d’un homme de Blainville détruite sans explication
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
Rattrapage
Film français Qui brille au combat
«Ça m'interpellait beaucoup d'entrer dans un jeu sans artifice»
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
Rattrapage
Rapport de la VG sur la filière batterie
«Il n'y avait pas d'analyse de risques pour de bien évaluer les projets»
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»
Rattrapage
Mondial 2026
J-1 avant le départ du mondial de soccer
«On sent l’excitation dans la ville, tout le monde est habillé en vert»
Décès de Sophie Faucher à 68 ans: vibrants hommages à une comédienne adorée
Rattrapage
Des suites d'une longue maladie
Décès de Sophie Faucher à 68 ans: vibrants hommages à une comédienne adorée
Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
Rattrapage
Intelligence artificielle
Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
Frappes en Iran: Netanyahou a-t-il influencé le revirement de Trump?
Rattrapage
Abattage d'un hélicoptère Apache par l'Iran
Frappes en Iran: Netanyahou a-t-il influencé le revirement de Trump?
«Poilievre devient de plus en plus le nœud du problème conservateur»
Rattrapage
Des électeurs conservateurs préfèrent Carney
«Poilievre devient de plus en plus le nœud du problème conservateur»
«PSPP a réussi à imposer son agenda et bousculer celui du gouvernement»
Rattrapage
Le PQ contre le projet de TGV
«PSPP a réussi à imposer son agenda et bousculer celui du gouvernement»
Mesure australienne: «L'interdiction ne semble pas être très efficace»
Rattrapage
Plus de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans
Mesure australienne: «L'interdiction ne semble pas être très efficace»
Survivor Québec: le sacrifice secret de Patrice Bélanger sur l'île
Rattrapage
Finale de la saison 4 ce dimanche
Survivor Québec: le sacrifice secret de Patrice Bélanger sur l'île