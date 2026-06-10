Nouveau collectif pour l’action environnementale

Le Collectif de scientifiques pour l’action environnementale du Québec (SAEQ) vient de naître. Il est composé d’une cinquantaine de brillants esprits québécois qui s’inquiète de la tangente de nos gouvernements à ne plus prioriser l’environnement.

Écoutez à ce sujet Isabelle Arseneau, co-porte-parole de la SAEQ, professeure en éducation et titulaire de la Chaire de recherche en éducation transformatrice pour l’engagement climatique à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

Le collectif vise à mobiliser l’expertise scientifique pour influencer les politiques environnementales au Québec et au Canada, face aux reculs observés depuis le retour de Donald Trump et la promotion des pipelines.