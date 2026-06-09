Graves irrégularités en Mauricie

Les parents de 157 enfants placés par la DPJ de la Mauricie–Centre-du-Québec ont reçu ou recevront sous peu une lettre les invitant à faire le point sur leur dossier, à la suite de graves irrégularités soulevées par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).

Invitée à réagir, la présidente-directrice générale du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Nathalie Petitclerc, a offert ses excuses aux familles touchées, tout en précisant qu'une révision externe de l'inspectrice nationale est en cours.

Écoutez la présidente-directrice générale du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, Nathalie Petitclerc, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.