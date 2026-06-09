L'abattage d'un hélicoptère Apache par l'Iran mardi démontre une fois de plus la capacité de Donald Trump à changer radicalement d'opinion en l'espace de quelques heures.

Après avoir déclaré à un journaliste du Wall Street Journal que l'incident n'était pas une grosse histoire (« not a big deal »), Trump a promis plus tard en après-midi que les États-Unis allaient répliquer à l'attaque.

Le tout survient dans un contexte de plus en plus tendu entre les Américains et l'Iran, alors que le spectre d'une entente de paix semble de plus en plus loin de se concrétiser.

Écoutez à ce sujet l'analyse de la spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin, qui fait le point au micro de Philippe Cantin.