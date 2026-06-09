 Aller au contenu
Abattage d'un hélicoptère Apache par l'Iran

Frappes en Iran: Netanyahou a-t-il influencé le revirement de Trump?

par 98.5

0:00
7:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 9 juin 2026 17:55

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Frappes en Iran: Netanyahou a-t-il influencé le revirement de Trump?
Le président Donald Trump serre la main du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, à la fin d'une conférence de presse à Mar-a-Lago, le lundi 29 décembre 2025, à Palm Beach, en Floride. / AP Photo/Alex Brandon

L'abattage d'un hélicoptère Apache par l'Iran mardi démontre une fois de plus la capacité de Donald Trump à changer radicalement d'opinion en l'espace de quelques heures.

Après avoir déclaré à un journaliste du Wall Street Journal que l'incident n'était pas une grosse histoire (« not a big deal »), Trump a promis plus tard en après-midi que les États-Unis allaient répliquer à l'attaque.

Le tout survient dans un contexte de plus en plus tendu entre les Américains et l'Iran, alors que le spectre d'une entente de paix semble de plus en plus loin de se concrétiser.

Écoutez à ce sujet l'analyse de la spécialiste en politique américaine Valérie Beaudoin, qui fait le point au micro de Philippe Cantin.

«Qu'est-ce qui s'est passé entre cette entrevue téléphonique et plus tard dans la journée où on a décidé finalement de dire qu'on n'a pas l'choix de répliquer ? Est-ce que c'est en apparence ? Est-ce que c'est des gens qui l'ont conseillé près de lui ? Est-ce que c'est Benyamin Netanyahou, son ami d'Israël, qui lui continue ses frappes du côté du Liban ? On le sait pas.»

Valérie Beaudoin

Autre sujet abordé

  • Sénat américain: Duel crucial et candidatures chocs dans le Maine

Vous aimerez aussi

Trump affirme que les États-Unis riposteront contre l'Iran
La commission
Trump affirme que les États-Unis riposteront contre l'Iran
0:00
10:06
«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»
Le Québec maintenant
«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»
0:00
7:44
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Décès de Sophie Faucher à 68 ans: Vibrants hommages à une comédienne adorée
Rattrapage
Des suites d'une longue maladie
Décès de Sophie Faucher à 68 ans: Vibrants hommages à une comédienne adorée
Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
Rattrapage
Intelligence artificielle
Entrée en Bourse: OpenAI veut suivre Anthropic et SpaceX à Wall Street
«Poilievre devient de plus en plus le nœud du problème conservateur»
Rattrapage
Des électeurs conservateurs préfèrent Carney
«Poilievre devient de plus en plus le nœud du problème conservateur»
«PSPP a réussi à imposer son agenda et bousculer celui du gouvernement»
Rattrapage
Le PQ contre le projet de TGV
«PSPP a réussi à imposer son agenda et bousculer celui du gouvernement»
Mesure australienne: «L'interdiction ne semble pas être très efficace»
Rattrapage
Plus de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans
Mesure australienne: «L'interdiction ne semble pas être très efficace»
Survivor Québec: Le sacrifice secret de Patrice Bélanger sur l'île
Rattrapage
Finale de la saison 4 ce dimanche
Survivor Québec: Le sacrifice secret de Patrice Bélanger sur l'île
«Des propriétaires utilisent cette raison-là pour faire de fausses reprises»
Rattrapage
Loger la famille immédiate
«Des propriétaires utilisent cette raison-là pour faire de fausses reprises»
TGV Québec-Toronto? Le BQ craint un gouffre financier, QS défend le projet
Rattrapage
Transport collectif
TGV Québec-Toronto? Le BQ craint un gouffre financier, QS défend le projet
LNH: l'arrivée probable de Mike Babcock avec les Oilers fait déjà scandale
Rattrapage
«Le pire humain que j'ai rencontré»
LNH: l'arrivée probable de Mike Babcock avec les Oilers fait déjà scandale
«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»
Rattrapage
L'Iran aurait abattu un hélicoptère américain
«Les Américains n'ont aucun intérêt à relancer l'escalade du conflit en Iran»
Affaire Patrick Bruel: le secret des accords de confidentialité à Hollywood
Rattrapage
Garde à vue prolongée pour le chanteur
Affaire Patrick Bruel: le secret des accords de confidentialité à Hollywood
«PSPP cite des chiffres dont on ignore la provenance vérifiée»
Rattrapage
Le PQ veut l'annulation du projet de TGV
«PSPP cite des chiffres dont on ignore la provenance vérifiée»
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
Rattrapage
Hausse de 123 % des billets en quatre ans
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
La France se cherche son Mark Carney
Rattrapage
Le Canada à la hausse
La France se cherche son Mark Carney