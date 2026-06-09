Plus de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Ottawa s’apprête à déposer un projet de loi visant à interdire l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents de moins de 16 ans.
Il y a six mois, l’Australie a été le premier pays à mettre une telle mesure en place. Quelles leçons pouvons-nous en tirer?
Écoutez Nina Duque, professeure-enseignante et spécialiste des pratiques numériques adolescentes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«Le gouvernement australien le dit lui-même, les chiffres sont tout à fait non concluants en termes d'efficacité. La quantité de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux n'a pas diminué, le nombre de plaintes pour harcèlement et tout ça n’ont pas changé. Bref, disons que l'interdiction à date ne semble pas être très efficace. Avec les interdictions, ce qui arrive fréquemment, c'est qu'on pousse les jeunes ou les gens à aller dans les endroits sombres.»