Plus de réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

Ottawa s’apprête à déposer un projet de loi visant à interdire l’utilisation des réseaux sociaux chez les adolescents de moins de 16 ans.

Il y a six mois, l’Australie a été le premier pays à mettre une telle mesure en place. Quelles leçons pouvons-nous en tirer?

Écoutez Nina Duque, professeure-enseignante et spécialiste des pratiques numériques adolescentes à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), en discuter au micro de l'animateur Philippe Cantin.