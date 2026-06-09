Réduire la contrainte d'avoir l'air «athlétique»

Près de la moitié des Québécois ressentent une pression constante pour afficher un corps «athlétique», un phénomène exacerbé par l'omniprésence des modèles souvent irréalistes sur les réseaux sociaux.

Face à ce constat, l'organisme Équilibre lance sa nouvelle campagne de sensibilisation intitulée «Être au-delà du paraître», visant à promouvoir une image corporelle positive et à détacher l'activité physique de la simple quête de performance ou de modification de l'apparence.

Écoutez la conférencière, aventurière, doctorante en psychologie et ambassadrice de la campagne, Anabelle Guay aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.