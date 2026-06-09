Un coup de cœur

Dans le cadre de sa chronique culturelle, mardi matin, Catherine Brisson présente son coup de cœur pour la cinquième saison de la série Plan B, mettant en vedette Pierre-François Legendre.

Ce dernier y incarne Mathieu, un vendeur de voitures narcissique confronté à un anévrisme cérébral potentiellement fatal. Pour éviter cette issue et tenter de réparer ses relations familiales dysfonctionnelles, il choisit de faire appel à la célèbre agence.

Cette ultime saison explore avec brio et sensibilité la complexité des relations humaines et les différentes étapes du deuil.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Brisson aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.