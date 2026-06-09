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Fin de la séquence de 13 victoires consécutives

Wembanyama fait la différence pour les Spurs à New York

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 juin 2026 05:51

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
Wembanyama fait la différence pour les Spurs à New York
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Lors de sa chronique sportive, mardi matin, Jean-Michel Bourque analyse le troisième match de la finale de la NBA, où les Spurs de San Antonio ont freiné la séquence de 13 victoires consécutives des Knicks de New York au Madison Square Garden.

Il se penche sur la performance dominante du géant de 7 pieds 5 pouces, Victor Wembanyama, qui a récolté 32 points et multiplié les blocs défensifs dans un gain de 115-111.

Le chroniqueur met également en lumière l'ambiance survoltée de la rencontre, marquée par la sécurité d'aéroport entourant la présence de Donald Trump, ainsi que l'accueil hostile réservé au président américain.

Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Dès qu'il est apparu sur le JumboTron, il a été hué. [...] Copieusement hué par la foule.»

Jean-Michel Bourque

Autres sujets traités:

  • Finale de la Coupe Stanley: Aperçu du quatrième match entre les Golden Knights et les Hurricanes de la Caroline;
  • Repêchage d'expansion de la LPHF: coup dur pour la Victoire de Montréal;
  • Coupe du monde 2026: l'arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan se voit interdire l'accès aux États-Unis en raison des décrets migratoires de l'administration Trump.

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