Fin de la séquence de 13 victoires consécutives

Lors de sa chronique sportive, mardi matin, Jean-Michel Bourque analyse le troisième match de la finale de la NBA, où les Spurs de San Antonio ont freiné la séquence de 13 victoires consécutives des Knicks de New York au Madison Square Garden.
Il se penche sur la performance dominante du géant de 7 pieds 5 pouces, Victor Wembanyama, qui a récolté 32 points et multiplié les blocs défensifs dans un gain de 115-111.
Le chroniqueur met également en lumière l'ambiance survoltée de la rencontre, marquée par la sécurité d'aéroport entourant la présence de Donald Trump, ainsi que l'accueil hostile réservé au président américain.
Écoutez le chroniqueur Jean-Michel Bourque aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Dès qu'il est apparu sur le JumboTron, il a été hué. [...] Copieusement hué par la foule.»
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