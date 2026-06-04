Cela fait des décennies que l'on parle d'une potentielle Équipe Québec, comme on connaît Équipe Canada. Deux auteurs se sont penchés sur le sujet.

Écoutez Guillaume Ringuette et Tristan Fortin, auteurs du livre Quelque chose comme une grande équipe pour prendre notre sport national au sérieux, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

L'ouvrage se veut réflexion critique quant à l'avenir du hockey au Québec. Il propose la création d’une équipe nationale de hockey du Québec.

Le livre analyse le déclin du hockey québécois et la discrimination systémique de Hockey Canada envers les joueurs québécois.

Il suggère un programme de développement inspiré des modèles américains et finlandais, axé sur la science du sport et l’autonomie politique, pour relancer le hockey mineur et affirmer l’identité québécoise à l’international.