Vingt-huit points en séries

Les Golden Knights de Las Vegas ont les devants 2-1 contre les Hurricanes de la Caroline dans la finale de la coupe Stanley.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, en parler au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Des matchs spectaculaires dans cette finale beaucoup moins défensive à ce que l'on attendait;
- L’ambiance à Las Vegas et le fort lien entre les amateurs et les joueurs des Golden Knights;
- La performance de Mitch Marner (trois buts, une passe) qui s’impose comme favori pour le trophée Conn Smythe avec 28 points en 19 matchs;
- Le dilemme de Rob Brind’Amour concernant le choix de son gardien pour le quatrième match, mardi.