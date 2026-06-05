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Ça sent la coupe avec Michel Bergeron

«Je n'avais jamais rêvé d'être entraîneur dans la LNH» -Michel Bergeron

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 5 juin 2026 23:44

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Pierre Gervais
Pierre Gervais
«Je n'avais jamais rêvé d'être entraîneur dans la LNH» -Michel Bergeron
Ça sent la coupe avec Michel Bergeron / Cogeco Média

À l'aube de son 80e anniversaire, Michel Bergeron revient sur sa carrière d'entraîneur et de communicateur de près de 60 ans.

Celui qui a dirigé les Nordiques dans les années 1980 a été le seul entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir été échangé. Bergeron a en effet été transféré des Nordiques aux Rangers de New York en 1987, en retour d'un choix de premier tour qui est devenu Daniel Doré.

Après un passage à New York et un bref retour à Québec, «Le Tigre» est devenu chroniqueur, puis animateur pour différentes stations de radio et de télévision à partir de 1990. Il est reconnu par tous les amateurs comme un homme de hockey passionné et émotif.

Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe aux Amateurs de sports, avec l'ex-entraîneur et commentateur Michel Bergeron.

Sujets abordés

  • Le vin de la semaine;
  • «Si ce n'est pas de Michel Bergeron, je n'ai pas la carrière que j'ai eue», affirme Pierre Gervais;
  • Qui a décidé, chez les Canadiens, de ne pas intégrer Brendan Gallagher dans l'alignement pour la série Canadiens-Hurricanes ? L'état-major ou les entraîneurs?
  • Golf : un premier titre pour Joey Savoie sur le PGA TOUR Americas;
  • Avoir 80 ans et voir ses amis mourir un après l'autre…
  • Les paris sportifs que lui et Ron Fournier s'amusaient à faire avant de rentrer en ondes;
    «Quand j'ai commencé avec les Nordiques, je n'avais pas d'assistant […] je n'avais même pas d'entraîneur des gardiens.»;
  • Des partisans des Saguenéens ont mis l'autobus des Draveurs en feu!
  • La rivalité Canadiens-Nordiques dépassait parfois les bornes, selon Michel Bergeron;
  • La rivalité Lemaire-Bergeron;
  • Jacques Lemaire aurait aimé avoir Michel Bergeron comme adjoint avec les Devils.

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