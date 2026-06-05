Ça sent la coupe avec Michel Bergeron

À l'aube de son 80e anniversaire, Michel Bergeron revient sur sa carrière d'entraîneur et de communicateur de près de 60 ans.
Celui qui a dirigé les Nordiques dans les années 1980 a été le seul entraîneur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir été échangé. Bergeron a en effet été transféré des Nordiques aux Rangers de New York en 1987, en retour d'un choix de premier tour qui est devenu Daniel Doré.
Après un passage à New York et un bref retour à Québec, «Le Tigre» est devenu chroniqueur, puis animateur pour différentes stations de radio et de télévision à partir de 1990. Il est reconnu par tous les amateurs comme un homme de hockey passionné et émotif.
Écoutez cet épisode de Ça sent la coupe aux Amateurs de sports, avec l'ex-entraîneur et commentateur Michel Bergeron.
Sujets abordés
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